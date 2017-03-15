Отберут до 8 космонавтов.

14 марта 2017 года в России стартовала кампания по набору космонавтов для полета к Луне, передает "Уралинформбюро".

В ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" намерены отобрать 6-8 человек, которые станут первыми пилотами нового отечественного космического корабля "Федерация", а также участниками программы Международной космической станции.

Они же будут первыми россиянами, которые полетят к Луне, сообщается в анонсе на сайте Роскосмоса

Стоит отметить, что в СССР в 1964-1969 годах существовала программа лунных пилотируемых полетов, которая должна была закончится высадкой на естественный спутник Земли, однако ее свернули из-за отставания по срокам, скромного финансирования и некоторых организационных и технических просчетов. Поставленные цели так и не были достигнуты.

Претендент в космонавты должен быть гражданином РФ моложе 35 лет с высшим образованием по инженерным, научным или летным специальностям и опытом работы. Преимущество отдается сотрудникам авиационной и ракетно-космической промышленности.

Кроме того, кандидат должен иметь отличное здоровье, способности к изучению космической техники, уметь пользоваться компьютером и владеть английским языком.

На базе ЦПК участникам конкурсного отбора предстоит пройти комплекс медицинских, психологических тестирований, а также проверку знаний и физической подготовки.