×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Роскосмос ищет смельчаков для полета к ЛунеСегодня в 11:00

  • Текст

Отберут до 8 космонавтов.

14 марта 2017 года в России стартовала кампания по набору космонавтов для полета к Луне, передает "Уралинформбюро".

В ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина" намерены отобрать 6-8 человек, которые станут первыми пилотами нового отечественного космического корабля "Федерация", а также участниками программы Международной космической станции.

Они же будут первыми россиянами, которые полетят к Луне, сообщается в анонсе на сайте Роскосмоса

Роскосмос объявляет открытый набор в отряд космонавтов! 🚀🚀🚀 Стань командиром нового российского космического корабля «Федерация», а также первым россиянином, полетевшим к Луне. Согласно условиям конкурса, предполагается отобрать шесть-восемь человек, которые дополнят отряд космонавтов Роскосмоса. Конкурсантам предстоит пройти несколько этапов. С перечнем требований к кандидатам и списком необходимых документов можно ознакомиться на сайте Роскосмоса прямо сейчас. Активная ссылка в описании профиля. #НаборВКосмонавты #Роскосмос #космос #space #cosmos #roscosmosofficial

Публикация от Роскосмос // Roscosmos (@roscosmosofficial) Мар 14 2017 в 4:39 PDT

Стоит отметить, что в СССР в 1964-1969 годах существовала программа лунных пилотируемых полетов, которая должна была закончится высадкой на естественный спутник Земли, однако ее свернули из-за отставания по срокам, скромного финансирования и некоторых организационных и технических просчетов. Поставленные цели так и не были достигнуты.

Претендент в космонавты должен быть гражданином РФ моложе 35 лет с высшим образованием по инженерным, научным или летным специальностям и опытом работы. Преимущество отдается сотрудникам авиационной и ракетно-космической промышленности.

Кроме того, кандидат должен иметь отличное здоровье, способности к изучению космической техники, уметь пользоваться компьютером и владеть английским языком.

На базе ЦПК участникам конкурсного отбора предстоит пройти комплекс медицинских, психологических тестирований, а также проверку знаний и физической подготовки.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинск: два года без народовластия

Челябинск: два года без народовластия

Реального.

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×