Они опасаются за свою жизнь.

14 марта 2017 года тюменцы, проживающие в доме №34 по улице Домостроителей, провели пикет на Центральной площади. Они требуют, чтобы власти обратили внимание на их покосившийся дом, находиться в котором небезопасно.

Как сообщили "Уралинформбюро" горожане, 55-сантиметровый крен в девятиэтажке был обнаружен в декабре 2016 года. По дому пошли трещины. Жильцы считают, что это произошло из-за ошибок строителей во время закладки фундамента. Часть собственников уже покинули квартиры, опасаясь за свою жизнь.

Сейчас в многоэтажке проводит текущий ремонт управляющая компания. Однако жильцы убеждены, что усилия коммунальщиков напрасны. Они требуют призвать к ответу застройщика - ЖБИ-3, принудив его срочно провести реконструкцию фундамента.