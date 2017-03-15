Город в сугробах.

Столица Югры оказалась во власти снежной грозы. Необычное природное явление накрыло Ханты-Мансийск днем 13 марта 2017 года. Горожане поделились фотографиями снежной вакханалии в соцсетях, передает "Уралинформбюро".



Фото: Сергей Непочатов, "ВКонтакте"

"За 5 секунд закидало лобовое", - сетует один из пользователей.



Фото: Дмитрий Никитин, "ВКонтакте"

"Гром и гроза","Апокалипсис", "Красотень", - делятся его собеседники впечатлениями. После буйства стихии наступило затишье и повалил снег.



Фото: Олег Домашенко, "ВКонтакте"

Стоит отметить, что почти ровно год назад Ханты-Мансийск уже переживал снежную грозу. А 28 февраля 2017 года метель с громом и молниями напугала жителей Нижневартовска.

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