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Ямальского волейболиста сняли с рейса "за длинные ноги"Сегодня в 11:55

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Со скандалом.

Волейболиста новоуренгойского клуба "Факел" Александра Кимерова сняли с рейса компании "Победа" в Самаре. Спортсмен не поместился в кресле, указанном в посадочном талоне, и пересел на свободное место в проходе. Бортпроводницы пожаловались командиру судна, а тот вызвал наряд полиции, передает "Уралинформбюро".

"Все мы знаем о правилах "Победы", и в целом считаю, что если компания установила их, то нарушать их не стоит. И тем не менее, представители порядка явно по-хамски себя ведут. Неужели данную ситуацию компания никак не может разрулить цивильно? Но! Куда клуб-то смотрел? Выбрать место в салоне при бронировании рейса стоит 149 рублей. Ребята, ну это смешно просто...", - написал на своей странице в Facebook спортивный журналист Петр Кондаков, ставший очевидцем события (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

По данным ТАСС, "Факел" не будет подавать в суд на "Победу". Однако клуб ждет официальных извинений.

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