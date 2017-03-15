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Хакеры пристрастились к блокировке гаджетов ради выкупаСегодня в 12:09

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Не обходят стороной и игрушки.

Хакеры по всему миру все чаще блокируют гаджеты вирусами, требуя уплаты выкупа. Объектом кибератак становятся все приборы, подключенные к Интернету, в том числе фитнес-трекеры, телевизоры и даже игрушки, пишет BBC со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью и Национального центра кибербезопасности.

С развитием технологий поле для хакерских атак становится все шире. Прогнозируется, что к 2020 году количество подключенных к Интернету бытовых и других устройств достигнет примерно 21 миллиарда штук.

Стоит напомнить, что в начале этого года кибермошенники добрались до мягких игрушек CloudPets, через которые можно обмениваться аудиозаписями. Более чем 2 миллиона голосовых сообщений и данные 820 тысяч аккаунтов оказались в открытом доступе, передает "Уралинформбюро".

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