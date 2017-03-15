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В Ноябрьске прививки детям ставили забракованным препаратомСегодня в 15:53

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Вакцинация приостановлена.

В Ноябрьской городской больнице прививки детям делали АКДС-вакциной сомнительного качества - уколы ставили в течение 2,5 недель после приостановки использования препарата.

Производитель, НПО "Микроген", приостановил обращение вакцины от столбняка, коклюша и дифтерии еще 3 февраля 2017 года. При анализе архивных образцов были обнаружены "отклонения в качестве". Росздравнадзор разослал уведомление об этом 10 февраля. Приказ же от окружного департамента здравоохранения поступил в ноябрьскую больницу 20 февраля, после чего в медучреждении перестали делать прививки.

Сколько детей было вакцинировано сомнительным препаратом, в пресс-службе больницы "Уралинформбюро" уточнить не смогли. Однако там подчеркнули, что обращений по поводу последствий прививок не было. Сейчас АКДС-вакцинация в больнице Ноябрьска приостановлена. "У нас есть препарат, совмещенный по гепатиту, но не всем он показан, и ставим его только после согласования с родителями. Новую партию АКДС-вакцины мы ждем во втором квартале", - уточнила собеседница агентства.

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