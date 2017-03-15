Квитанции пришли от УК "Народная".

Екатеринбуржцам, проживающим на Изоплите и Шарташе, пришли 5-тысячные счета за водоотведение. Об этом "Уралинформбюро" рассказал депутат ЗакСо Дмитрий Ионин. По его словам, пожилым людям стало плохо, когда они увидели цифры в платежках. Некоторым даже пришлось вызвать скорую.

Баснословные суммы оказались ошибкой в начислениях, допущенных УК "Народной". Коммунальщики пообещали сделать перерасчет в марте.

УК "Народная" начала обслуживать многоэтажки в Кировском районе в декабре 2016 года. Горожане уверены, что незаконно: коммунальщики якобы подделали протоколы голосования. Сейчас собственники пытаются через суд отказаться от "Народной". В управляющей компании отказались разговаривать с корреспондентом "Уралинформбюро".