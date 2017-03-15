×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбуржцам выставили 5-тысячные счета за канализациюСегодня в 12:43

  • Текст

Квитанции пришли от УК "Народная".

Екатеринбуржцам, проживающим на Изоплите и Шарташе, пришли 5-тысячные счета за водоотведение. Об этом "Уралинформбюро" рассказал депутат ЗакСо Дмитрий Ионин. По его словам, пожилым людям стало плохо, когда они увидели цифры в платежках. Некоторым даже пришлось вызвать скорую.

Баснословные суммы оказались ошибкой в начислениях, допущенных УК "Народной". Коммунальщики пообещали сделать перерасчет в марте.

УК "Народная" начала обслуживать многоэтажки в Кировском районе в декабре 2016 года. Горожане уверены, что незаконно: коммунальщики якобы подделали протоколы голосования. Сейчас собственники пытаются через суд отказаться от "Народной". В управляющей компании отказались разговаривать с корреспондентом "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинск: два года без народовластия

Челябинск: два года без народовластия

Реального.

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×