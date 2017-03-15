Работы принимаются до 15 мая.

АО "Екатеринбурггаз" совместно с ЗАО "Орджоникидзевская управляющая жилищная компания" объявляют о старте конкурса детских рисунков "Безопасный газ – для нас!"

Конкурс проводится среди детей Орджоникидзевского района от 3 до 15 лет. В своих работах юные художники должны отразить тему безопасного обращения с газовыми приборами. Рисунки принимаются с 15 марта по 15 мая 2017 года. Награждение победителей и участников конкурса "Безопасный газ – для нас!" состоится 1 июня на празднике, посвященном Международному дню защиты детей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".

Конкурс детских рисунков уже проходил в Верх-Исетском и Ленинском районах Екатеринбурга. Дети с удовольствием приняли в нем участие, повторив заодно правила газовой безопасности вместе с родителями, учителями, воспитателями. Совместное творчество по иллюстрации правил обращения с газом только приветствуется.

Детям пользоваться газом самим нельзя, но знать, что газ опасен, алгоритм действий при запахе газа, потребители должны с юных лет. Ни в коем случае нельзя оставлять работающие газовые плиты без присмотра, запрещается использовать газовые плиты для обогрева помещений. При пользовании газовыми приборами нужно открыть форточку. Содержать газовые плиты следует в чистоте и исправности. Очень важно, чтобы в квартире исправно работала вентиляция. Бытовой газ в два раза легче воздуха и при утечке концентрируется в верхней части комнаты. При хорошо работающей вентиляции, накопившийся газ быстро выводится на улицу, в атмосферу. Также необходимо помнить, что работу по установке, переустановке и техническому обслуживанию газового оборудования следует доверять только профессионалам - самовольный монтаж газовых приборов грозит обернуться утечкой и взрывом газа.

При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборе и кране опуска перед ним, открыть окна и двери, незамедлительно покинуть помещение и набрать 04 с домашнего телефона или 104 с мобильных. Центральная аварийно-диспетчерская служба "Екатеринбурггаза" работает круглосуточно, без выходных.

Работы на конкурс-2017 принимаются в АО "Екатеринбурггаз" (ул. Белинского, 37, канцелярия), а также в УК "Орджоникидзевская УЖК" (ул. Авангардная, 13, на вахте).