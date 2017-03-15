С крыши.

В Ноябрьске коляску с восьмимесячной девочкой засыпало снегом, сошедшим с крыши жилого дома. Происшествие случилось днем 12 марта 2017 года, когда семья возвращалась домой с прогулки, пишет n24.ru.

По словам бабушки ребенка, ее дочь с мужем и двумя маленькими детьми были в нескольких метрах от своего подъезда, когда на них с крыши обрушился сугроб. Капор коляски не был закрыт - младенца засыпало. К счастью, это был свежий, а не слежавшийся снег, поэтому обошлось без травм, однако ребенок сильно испугался, передает "Уралинформбюро".

В обслуживающей дом УК "Крепость+" женщине посоветовали "не ходить, где не надо".

По поручению замглавы горадминистрации Андрея Власова необходимые материалы будут переданы в прокуратуру для проведения проверки.

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