На поиски пропавшей 8 марта пермячки созывают волонтеровСегодня в 12:52
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В субботу.
В Перми всех неравнодушных просят подключиться к поискам 24-летней Екатерины Туренко. Девушка ушла из дома еще 8 марта 2017 года и пропала. По словам родных, рано утром следующего дня ее видели недалеко от Камского моста.
Желающих помочь в поисках Екатерины ждут в 9.00 18 марта у ТЦ "Айсберг". С собой рекомендуют взять непромокаемую обувь, лыжные палки, термос и сухой паек, передает "Уралинформбюро".
Рост Екатерины - 160 сантиметров, глаза серо-голубые, волосы прямые темно-русые. В день исчезновения была одета в темно-синие джинсы и черный кожаный пуховик с мехом.
Информацию о ее местонахождении можно сообщить по телефонам: (342) 241-36-40 или 02 (с сотового 102).
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