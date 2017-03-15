×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


После падения карниза Музкомедии екатеринбурженки попали к нейрохирургуСегодня в 12:03

  • Текст

У одной травма головы.

Молодых екатеринбурженок, на которых накануне упал кусок карниза с Театра музкомедии, осмотрели врачи больницы №36. Серьезных травм у них не обнаружено.

"Пострадавших осматривал в том числе нейрохирург, чтобы исключить любые возможные повреждения. Но показаний к госпитализации у них не было. У одной из девушек диагностировали ушиб мягких тканей головы, у второй – ушиб бедра. Обеих отпустили домой", – сообщили "Уралинформбюро" в горздраве.

Инцидент у Театра музкомедии произошел вечером 14 марта 2017 года. Когда девушки 24 и 25 лет шли по проспекту Ленина, на них упал фрагмент карниза здания. Пострадавших увезли на скорой. Прокуратура ищет виновников происшествия.

Ранее по теме:
Карниз Театра музкомедии рухнул на двух екатеринбурженок

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинск: два года без народовластия

Челябинск: два года без народовластия

Реального.

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×