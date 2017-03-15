У одной травма головы.

Молодых екатеринбурженок, на которых накануне упал кусок карниза с Театра музкомедии, осмотрели врачи больницы №36. Серьезных травм у них не обнаружено.

"Пострадавших осматривал в том числе нейрохирург, чтобы исключить любые возможные повреждения. Но показаний к госпитализации у них не было. У одной из девушек диагностировали ушиб мягких тканей головы, у второй – ушиб бедра. Обеих отпустили домой", – сообщили "Уралинформбюро" в горздраве.

Инцидент у Театра музкомедии произошел вечером 14 марта 2017 года. Когда девушки 24 и 25 лет шли по проспекту Ленина, на них упал фрагмент карниза здания. Пострадавших увезли на скорой. Прокуратура ищет виновников происшествия.

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