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МУГИСО повторно выставило на торги наследие БагаряковаСегодня в 13:07

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За 9 миллионов рублей.

Фонд имущества Свердловской области повторно выставил на торги экраны разорившегося телеканала "Соль". Новый аукцион пройдет в очном формате в помещении самого Фонда, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МУГИСО.

Всего на продажу выставлено 8 экранов по цене от 800 тысяч до 1,6 миллиона рублей. Общая начальная стоимость лота – 9 миллионов рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 6 апреля, сам аукцион намечен на 15 апреля.

В прошлом экраны принадлежали рекламной компании ООО "Медиагород". На их покупку частникам выделялся займ в 100 миллионов рублей от Корпорации развития Среднего Урала, председателем которой был на тот момент первый замруководителя администрации губернатора Алексей Багаряков. После его отставки рекламная компания была признана банкротом, а экраны выкупило МУГИСО за 9 миллионов при начальной цене более 100 миллионов.

Первая попытка министерства продать экраны за 10 миллионов провалилась. Назначенный на март электронный аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок.

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