От Денисова-Уральского до Волгоградской.

В Екатеринбурге на 2 месяца закроют движение на Московской от Денисова-Уральского до Волгоградской.

"Причина перекрытия – начало работ по капитальному ремонту улицы Московской", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии. Дорожные работы продлятся с 20 марта до 27 мая.

На время ремонта движение автомобилей организуют по одной полосе четной стороны Московской.