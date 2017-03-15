"Орион" обеспечил технический запуск нового телеканала Viacom в РоссииСегодня в 13:45
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Spike.
Федеральный спутниковый оператор "Орион" и один из крупнейших международных медиахолдингов Viacom International Media Networks (VIMN) расширяют сотрудничество. В 2017 году "Орион" выступил техническим партнером запуска телеканала на российском рынке. Абонентам спутникового телевидения "Телекарта" новинка станет доступна с 15 марта.
Группа компаний "Орион" осуществляет техническое обслуживание телеканала, доставку сигнала до кабельных операторов, а также его трансляцию в пакете "Безлимитный" абонентам спутникового телевидения "Телекарта". По условиям сотрудничества, Spike размещен на спутниковой медиаплатформе оператора. Трансляция осуществляется со спутников Horizons 2 и Экспресс-АМ5, что позволяет обеспечить доступ к новому телеканалу абонентам на всей территории России и стран СНГ, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Орион".
Spike стал шестым флагманским брендом и тринадцатым телеканалом в портфолио медиахолдинга VIMN в России. Основу его эфира составляют рейтинговые зарубежные телесериалы: "Шерлок", "Фарго", "Острые козырьки", "Черные паруса" "Доктор Хаус", "Остаться в живых" и набирающие популярность новинки – "Медичи" с Дастином Хоффманом, "Мистер робот", "Королевство" и другие. Кроме того, программный блок включает мировые бестселлеры ("Неудержимые", "Терминатор" и другие), новинки кинопроката, а также документальные реалити-шоу, среди которых передача "Мастер тату" о жизни татуировщиков.
Для "Ориона" Spike - восьмой телеканал семейства VIMN, обслуживающийся на спутниковой медиаплатформе. Общее количество телеканалов, пользующихся услугами оператора, сегодня превышает 300.
Генеральный директор ГК "Орион" Кирилл Махновский прокомментировал запуск нового канала: "Для нас важно, что Viacom уже не первый год выбирает "Орион" в качестве технического партнера для обслуживания своих телеканалов в России. Это говорит о высоком уровне доверия международных холдингов к возможностям нашей спутниковой медиаплатформы".
"Одним из приоритетов VIMN является высокое качество вещания телеканалов, именно поэтому мы выбрали "Орион" в качестве стратегического партнера и планируем продолжать наше плодотворное сотрудничество", - отметила вице-президент и генеральный директор Viacom International Media Networks в России, Украине, странах СНГ и Балтии Елена Бальмонт.
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