Ее не разглядели при томографии.

26-летний челябинец Илья Перепелкин скончался от злокачественной опухоли, уверяют медики. Онкологическое образование с деструкцией и кровоизлиянием в желудочки головного мозга было обнаружено в ходе патологоанатомического исследования. Об этом рассказал заместитель главврача по медицинской части ОКБ №3 Александр Ионин, передает "Уралинформбюро".

По его словам, протоколы вскрытия, объяснения фельдшера скорой и специалистов, которые занимались пациентом, переданы на кафедру неврологии ЮУГМУ. 17 марта состоится большой консилиум по этому вопросу.

На снимках компьютерной томографии опухоль не было видно из-за крови, заполнившей желудочки после кровоизлияния. "Спасти молодого человека не удалось бы ни в первые часы после того, как ему стало плохо, ни впоследствии – операция была исключена", - считает А.Ионин.

В челябинской ОКБ №3 проходит служебная проверка. Параллельно проверки по факту смерти И.Перепелкина проводят Следственный комитет и прокуратура.

По мнению родных умершего, медики совершили ошибку, перепутав инсульт с наркотическим опьянением.

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