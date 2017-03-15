Бунтуя против "Платона".

27 марта 2017 года в 10.00 на 12 километре Екатеринбургской кольцевой автодороги пройдет акция протеста дальнобойщиков против "Платона". Водители бунтуют не только против повышения тарифов, но и против дорожной подати в целом.

Как сообщил "Уралинформбюро" координатор регионального отделения Объединения перевозчиков России Андрей Гуров, в районе строительного рынка соберется около 40 машин, они поедут по ЕКАДу, сделают остановку на 10 километре Московского тракта, где на протяжении 2 часов состоится митинг.

Подать с большегрузов начали взимать с 15 ноября 2015 года. Планировалось, что ее размер составит 3,73 рубля за километр. После бури негодования дальнобойщиков тариф снизили до 1,53 рублей. Однако с 15 апреля ставку должны поднять до 3,73.

На средства, собранные с помощью системы "Платон", в 2016 году в уральской столице было приведено в порядок 27 дорог протяженностью 44 километра.