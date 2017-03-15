ЧМ не за горами.

В 2017 году в Екатеринбурге в рамках подготовки к ЧМ-2018 отремонтируют 39 улиц, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии.

Будут обновлены улицы по пути от аэропорта Кольцово до Центрального стадиона. Кроме того, приведут в порядок дороги вблизи стадиона "Уралмаш", СОК "Калининец" (Черноморский - Старых Большевиков), а также возле парка-стадиона "Химмаш".

Работы также запланированы на проспекте Ленина, на участке от Московской до 8 Марта. Там положат новый асфальт, замостят пешеходные зоны и бульвар, а также отремонтируют 61 опору уличного освещения, установят 272 малые архитектурные формы, благоустроят газоны, высадят новые деревья и кустарники, смонтируют 66 новых светофоров со звуковой сигнализацией.

В 2016 году в рамках подготовки к ЧМ-2018 строители обновили 28 улиц.