×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге "пал" мешавший реконструкции Татищева дом Сегодня в 16:29

  • Текст

На очереди еще один.

В центре Екатеринбурга на Татищева начался снос жилого дома, который мешал планам администрации по реконструкции улицы, передает "Уралинформбюро".

Власти наконец-то выкупили здание и участок под ним. Проволочки в мэрии объясняли судебными тяжбами наследников хозяина дома, который не так давно скончался.

Последний камень преткновения – деревянный дом, объект культурного наследия на Татищева, 57. В ближайшее время памятник планируется перенести в другое место.

Дорога, связывающая ВИЗ с центром, будет готова осенью 2017 года. Трамвай по Ленина-Татищева собираются пустить уже к августу.

Ранее по теме:
Трамвай по Ленина - Татищева в Екатеринбурге пустят в августе

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинск: два года без народовластия

Челябинск: два года без народовластия

Реального.

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×