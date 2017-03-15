На очереди еще один.

В центре Екатеринбурга на Татищева начался снос жилого дома, который мешал планам администрации по реконструкции улицы, передает "Уралинформбюро".

Власти наконец-то выкупили здание и участок под ним. Проволочки в мэрии объясняли судебными тяжбами наследников хозяина дома, который не так давно скончался.

Последний камень преткновения – деревянный дом, объект культурного наследия на Татищева, 57. В ближайшее время памятник планируется перенести в другое место.

Дорога, связывающая ВИЗ с центром, будет готова осенью 2017 года. Трамвай по Ленина-Татищева собираются пустить уже к августу.

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