×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В истории погибшего контрактника из Екатеринбурга разберется ПутинСегодня в 16:45

  • Текст

Если до президента дойдет петиция.

Родственники погибшего на полигоне в Самарской области контрактника из Екатеринбурга Ивана Мужикова не верят в то, что он мог покончить с собой. Они считают, что мужчину убили, и требуют объективного расследования. Они собирают подписи под петицией через сайт Change.org - ее направят президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. Под прошением уже подписались более 4,3 тысячи человек, передает "Уралинформбюро".

Иван Мужиков уехал в командировку на полигон Чапаевский 30 января 2017 года. 1 февраля его труп нашли на территории части. Военные заявили, что сержант совершил суицид. Однако у родственников есть причины сомневаться в этой версии. У Ивана был сломан нома, а на теле обнаружены многочисленные гематомы, кровоподтеки и ссадины.

Официально военные заявляют, что причиной суицида могли быть проблемы в семье. Якобы Иван узнал, что долгожданный ребенок был не от него.

"Это наглая ложь, это оскорбление нас всех! У него были грандиозные планы на эту жизнь, но кто-то в одночасье лишил его этого, а нас смысла жизни. Ведь он был нашей поддержкой и защитой", - говорится в петиции.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Челябинск: два года без народовластия

Челябинск: два года без народовластия

Реального.

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

"Черное золото" в разлив

"Черное золото" в разлив

На просторах Югры и Ямала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×