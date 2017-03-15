Если до президента дойдет петиция.

Родственники погибшего на полигоне в Самарской области контрактника из Екатеринбурга Ивана Мужикова не верят в то, что он мог покончить с собой. Они считают, что мужчину убили, и требуют объективного расследования. Они собирают подписи под петицией через сайт Change.org - ее направят президенту России Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу. Под прошением уже подписались более 4,3 тысячи человек, передает "Уралинформбюро".

Иван Мужиков уехал в командировку на полигон Чапаевский 30 января 2017 года. 1 февраля его труп нашли на территории части. Военные заявили, что сержант совершил суицид. Однако у родственников есть причины сомневаться в этой версии. У Ивана был сломан нома, а на теле обнаружены многочисленные гематомы, кровоподтеки и ссадины.

Официально военные заявляют, что причиной суицида могли быть проблемы в семье. Якобы Иван узнал, что долгожданный ребенок был не от него.

"Это наглая ложь, это оскорбление нас всех! У него были грандиозные планы на эту жизнь, но кто-то в одночасье лишил его этого, а нас смысла жизни. Ведь он был нашей поддержкой и защитой", - говорится в петиции.