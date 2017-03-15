Чудновец отказалсь от мести за обвинительный приговор Сегодня в 17:57
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И отзовет жалобу из ЕСПЧ.
Евгения Чудновец отказалась от идеи наказать виновных за вынесение ей неправового приговора. После консультации с адвокатами, вероятно, она отзовет свою жалобу из Европейского суда по правам человека. Об этом воспитательница, осужденная за репост, рассказала на пресс-конференции 15 марта 2017 года, посвященной запуску ее собственного правозащитного центра.
"Я бы не хотела начинать свою деятельность с какой-то мести", - объяснила она. Вместе с тем Чудновец добавила, что будет добиваться публичных извинений от людей, причастных к вынесению ей приговора, передает "Уралинформбюро".
В начале ноября 2016 года Катайский райсуд приговорил Евгению Чудновец к 6 месяцам колонии. Она была признана виновной в распространении детской порнографии. Поводом стал репост в соцсети видео с издевательствами над ребенком в детском лагере Катайска. После резонанса, который история получила в СМИ, за Чудновец вступилась Генпрокуратура. Верховный суд РФ направил дело на пересмотр. 6 марта Курганский облсуд оправдал воспитательницу.
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