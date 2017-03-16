Екатеринбургу не нашлось места в схеме обращения с отходами15 марта в 18:09
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Областные чиновники про него забыли.
На Всероссийском конгрессе "Промышленная экология регионов" 15 марта Свердловская область представила свою схему обращения с отходами, передает корреспондент "Уралинформбюро". К удивлению аудитории, в яркой презентации отсутствовал… Екатеринбург.
"Мы просто когда слайды делали, забыли про него. На сайте министерства схему посмотрите, там Екатеринбург есть!" - оправдывался начальник профильного отдела Минэнерго и ЖКХ региона Степан Глазырин.
Впрочем, актуальная тема вызвала массу других вопросов. Средний Урал авторы схемы разделили на три кластера: Северный, Западный и Восточный. В каждом определили узловые муниципалитеты, куда должен поступать на переработку мусор из окрестных районов.
Директор областного департамента лесного хозяйства Олег Сандаков усомнился, что целесообразно гонять мусоровозы на сотни километров – к примеру, в Нижний Тагил из дальних сел.
А глава Свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева передала наказ от президента Владимира Путина:
"Ни один регион не имеет права утверждать схему обращения с отходами без согласования с жителями. Было у нас такое согласование? Нет. Люди вообще о ней не слышали. Думаете, получится навести порядок за год-два, если мы 40 лет гадили (было употреблено более крепкое выражение – прим. ред.)? Только стихийных свалок в области "фронтовики" насчитали порядка 2 тысяч, сюда не вошли полигоны – легальные и серые! А в вашей статистике всего 80 свалок!" – попрекнула чиновников активистка.
Стоит напомнить, что к 1 января 2019 года Свердловская область должна окончательно утвердить схему обращения с отходами и заключить договоры сроком 10 лет с тремя региональными операторами – по числу выделенных кластеров. Регоператоры в свою очередь будут нанимать подрядчиков для оказания всех услуг, связанных с мусором.
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