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Пермское УФАС разберется с "голосом Путина" в рекламе 15 марта в 18:11

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Возбуждено дело.

Пермское управление ФАС возбудило административное дело по факту использования в рекламе на радио "Болид" голоса президента Владимира Путина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Ролик был выполнен в стилистике новогоднего послания.

Как пояснили антимонопольщики, из-за интонаций, похожих на президентские, в рекламе создается впечатление, будто Путин рекомендует данный товар. Между тем закон "О рекламе" запрещает использовать ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц.

Первое заседание по делу назначено на 23 марта 2017 года.

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