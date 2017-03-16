Возбуждено дело.

Пермское управление ФАС возбудило административное дело по факту использования в рекламе на радио "Болид" голоса президента Владимира Путина, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства. Ролик был выполнен в стилистике новогоднего послания.

Как пояснили антимонопольщики, из-за интонаций, похожих на президентские, в рекламе создается впечатление, будто Путин рекомендует данный товар. Между тем закон "О рекламе" запрещает использовать ложные сведения о рекомендациях физических или юридических лиц.

Первое заседание по делу назначено на 23 марта 2017 года.