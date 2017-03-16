×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


КВН стал "тайным оружием" Кремля15 марта в 19:19

  • Текст

В глазах НАТО.

В НАТО сочли российскую телепередачу КВН "политическим инструментом Кремля". Доказательства этого приводятся в исследовании Центра стратегических коммуникаций НАТО Stratcom.

Эксперты проанализировали выступления московской команды "Парапапарам" (МГИМО) на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015 годах. По итогам они пришли к выводу, что КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель.

"Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем", — утверждается в документе.

Следует отметить, что заказчиком работы выступило министерство обороны Латвии, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Холманских пошел навстречу духовенству

Холманских пошел навстречу духовенству

Чтобы навести мосты.

Челябинск: два года без народовластия

Челябинск: два года без народовластия

Реального.

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Кого выпорет Куйвашев за музей?

Истории России

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×