В глазах НАТО.

В НАТО сочли российскую телепередачу КВН "политическим инструментом Кремля". Доказательства этого приводятся в исследовании Центра стратегических коммуникаций НАТО Stratcom.

Эксперты проанализировали выступления московской команды "Парапапарам" (МГИМО) на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015 годах. По итогам они пришли к выводу, что КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель.

"Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем", — утверждается в документе.

Следует отметить, что заказчиком работы выступило министерство обороны Латвии, передает "Уралинформбюро".