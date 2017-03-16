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"Победа" потащит ямальского волейболиста в суд "за длинные ноги"15 марта в 19:49

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Якобы по его вине рейс задержали.

Лоукостер "Победа" обратится в суд с иском к волейболисту новоуренгойского клуба "Факел" Александру Кимерову. С него будут требовать возмещения материальных издержек за задержку рейса Самара - Москва на 27 минут.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", волейболиста со скандалом высадили из самолета. Спортсмен не поместился в кресле, указанном в посадочном талоне, и пересел на свободное место в проходе. Бортпроводница попросила его вернуться в свое кресло, после чего между ними произошел конфликт. Стюардесса пожаловались командиру судна, а тот вызвал наряд полиции. По информации перевозчика, молодой человек вел себя вызывающе, грозя "устроить шоу".

Между тем в Сети почти сразу появились видеозаписи происшествия в самолете, на которых правоохранители пытаются насильно вывести Кимерова из салона. Остальные пассажиры оказываются на его стороне: "Любого из нас так закрутят, потому что мы молчим", - говорит на камеру одна из женщин.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ начало по данному факту проверку.

Сейчас Кимеров находится в Подмосковье, где готовится к очередному матчу. Упреки перевозчика в том, что он дебоширил, спортсмен отвергает.

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