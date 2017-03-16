С подругой.

Екатеринбургская модель Мария Сазонова и ее подруга Виктория Матвеева, задержанные в Иордании за эскорт-услуги, вернулись на родину. Подробности не сообщаются.

"Девочки нашлись и вернулись", - сказала ТАСС мать одной из девушек Ирина Сазонова.

Друзья и родственники 21-летней Марии Сазоновой переполошились в начале марта, когда девушка перестала выходить на связь. По словам матери, Мария уехала в Бахрейн на заработки. Позже выяснилось, что 3 марта модель вместе с подругой улетела в Иорданию, а там была задержана за незаконную трудовую деятельность – предоставление эскорт-услуг.

Девушек депортировали из Иордании в Россию 13 марта, передает "Уралинформбюро".