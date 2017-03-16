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Полицию от коррупции спасет железный занавесСегодня в 09:46

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На Родине много не прокутить?

Идею о запрете сотрудникам МВД покидать пределы России поддержали в правительстве, пишет РБК. Нововведение может коснуться свыше 900 тысяч человек. Сейчас невыездными являются только те полицейские, у которых есть допуск к гостайне.

Законопроект был внесен экс-депутатом от ЛДПР Дмитрием Носовым еще осенью 2015 года. Ограничение зарубежных поездок распространяется и на тех, кто несет гражданскую службу в органах внутренних дел "на отдельных должностях" (список пока не определен).

Кроме того, предлагается запретить работать в МВД обладателям документов, подтверждающих право на постоянное проживание в иностранном государстве. Целью авторы заявляют профилактику коррупции среди правоохранителей и повышение их ответственности.

В Госдуму отзыв правительства еще не поступил, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что два года назад руководство МВД, ФСБ и ФСКН рекомендовало своим подчиненным не выезжать на Запад. По данным источников РБК, офицеры массово сдавали загранпаспорта в отделы кадров. Существует и негласный перечень стран нон грата. Прокурорских работников в праве на "загранку" пока не ущемляли.

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