Полицию от коррупции спасет железный занавесСегодня в 09:46
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На Родине много не прокутить?
Идею о запрете сотрудникам МВД покидать пределы России поддержали в правительстве, пишет РБК. Нововведение может коснуться свыше 900 тысяч человек. Сейчас невыездными являются только те полицейские, у которых есть допуск к гостайне.
Законопроект был внесен экс-депутатом от ЛДПР Дмитрием Носовым еще осенью 2015 года. Ограничение зарубежных поездок распространяется и на тех, кто несет гражданскую службу в органах внутренних дел "на отдельных должностях" (список пока не определен).
Кроме того, предлагается запретить работать в МВД обладателям документов, подтверждающих право на постоянное проживание в иностранном государстве. Целью авторы заявляют профилактику коррупции среди правоохранителей и повышение их ответственности.
В Госдуму отзыв правительства еще не поступил, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что два года назад руководство МВД, ФСБ и ФСКН рекомендовало своим подчиненным не выезжать на Запад. По данным источников РБК, офицеры массово сдавали загранпаспорта в отделы кадров. Существует и негласный перечень стран нон грата. Прокурорских работников в праве на "загранку" пока не ущемляли.
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