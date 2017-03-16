В космосе.

Специалисты NASA озадачились вопросом продолжения человеческого рода в космосе. Судя по всему, их "вдохновила" обещанная колонизация Красной планеты.

Эксперты космического агентства предупреждают, что отсутствие гравитации делает интим проблематичным. Без точки опоры любовные утехи потребуют гораздо больших усилий и могут вызвать морскую болезнь, передает "Уралинформбюро".

Да и сама репродуктивная функция в невесомости под вопросом. Как показали эксперименты, у некоторых особей грызунов на борту МКС пропала овуляция, у других – возникли проблемы с работой яичников. Данных о работе половой системы человека в космосе пока нет.

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