Его нещадно избивали.

В Казахстане нашелся пропавший 3 года назад новосибирский физик Юрий Образцов. 54-летний мужчина заявил, что все это время был в рабстве на одной из ферм. Эту информацию проверят следователи, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По словам самого Образцова, в 2014 году он приехал в Казахстан по делам и оказался в руках местных фермеров. В течение трех лет мужчину принуждали работать на скотном дворе, били, запугивали. Несколько раз он пытался бежать, однако его возвращали и жестоко наказывали. Последняя попытка увенчалась успехом – физик добрался до Алма-Аты, где его приютили местные жители.

Юрий Образцов частично потерял память, но сумел назвать свой адрес в Новосибирске. В скором времени его вернут домой.