В конце недели.

К выходным в Екатеринбурге установится плюсовая температура. Днем столбик термометра доберется до плюс 6 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

16 марта воздух прогреется до 4-6 градусов, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 метров в секунду, горожан порадует солнышко. Ночью подморозит до минус 6-8 градусов. 17 марта столбик термометра вновь подскочит до плюс 6. Ветер сменит направление на юго-западное.

В субботу и воскресенье погода не изменится. В Екатеринбурге будет солнечно, до плюс 5 градусов.