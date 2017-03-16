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Екатеринбург примет солнечные ванны Сегодня в 10:28

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В конце недели.

К выходным в Екатеринбурге установится плюсовая температура. Днем столбик термометра доберется до плюс 6 градусов, сообщили "Уралинформбюро" в Уральском гидрометцентре.

16 марта воздух прогреется до 4-6 градусов, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с юга со скоростью 3-8 метров в секунду, горожан порадует солнышко. Ночью подморозит до минус 6-8 градусов. 17 марта столбик термометра вновь подскочит до плюс 6. Ветер сменит направление на юго-западное.

В субботу и воскресенье погода не изменится. В Екатеринбурге будет солнечно, до плюс 5 градусов.

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