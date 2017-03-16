Жизнь с положительным тестом.

Ученые из НИИ имени Пастера в Санкт-Петербурге отмечают изменение портрета носителей ВИЧ-инфекции в России. По их данным, теперь это не наркоманы, а рядовые граждане - бизнесмены, домохозяйки, военные, студенты. Половой путь передачи инфекции догоняет по масштабности инъекционный (через шприц) - на них приходятся 44,6% и 52,8% случаев заражения ВИЧ соответственно.

В среднем практически каждый сотый житель городов является ВИЧ-положительным, а в Екатеринбурге - каждый пятидесятый. Самая тяжелая ситуация сложилась в Иркутской, Кемеровской, Самарской, Оренбургской, Ленинградской и Свердловской областях.

Как жить с чумой XXI века, где искать поддержки и чего не надо делать, консультанты Центра СПИД рассказывают в проекте "Уралинформбюро".