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"РН-Уватнефтегаз" протестировал зимники на безопасностьСегодня в 12:30

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Совместно с ГИБДД.

Специалисты ООО "РН-Уватнефтегаз" (дочернее общество НК "Роснефть") провели рейд на зимниках Уватского проекта в рамках профилактической акции "Безопасная дорога".

Как пояснили "Уралинформбюро" в службе по связям с общественностью и СМИ предприятия, общая протяженность основных дорог Уватского проекта зимой 2016-2017 составила 1070 километров. Практически все месторождения "РН-Уватнефтегаза" в данном районе эксплуатируются в режиме автономии, поэтому завоз грузов осуществляется преимущественно в период зимней кампании.

Объектами патрулирования стали самые сложные и загруженные участки - Кальчинское месторождение и автозимник п.Туртас – Тямкинское месторождение. Сотрудники Блока по охране труда, промбезопасности и охране окружающей среды взаимодействовали с УГИБДД МВД России по Тюменской области.

Зимние автодороги нефтяников оборудованы дорожными знаками и светоотражающими указателями. На основных маршрутах размещаются пункты обогрева и связи. Однако риски ДТП связаны зачастую с нарушениями, которые водители допускают за рулем.

Автомобили нарушителей из числа работников подрядных организаций были возвращены на место временной базировки в Туртас, водители привлечены к административной ответственности.

Акция "Безопасная дорога" продлится до 1 мая, совместные операции с инспекторами ДПС будут проводиться регулярно. Анализ результатов поможет разработать меры по повышению безопасности зимников между месторождениями.

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