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Десятки мигрантов оккупировали отдел полиции в ЕкатеринбургеСегодня в 14:04

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Из-за квот на проживание в стране.

В Екатеринбурге мигранты оккупировали здание ОП №9 - очередь выстроилась в отдел по вопросам миграции, где по четвергам выдают разрешение на временное проживание в России. По сообщениям очевидцев, 16 марта у здания на улице Красноуральской собралось несколько десятков человек.

Следует отметить, что количество РВП в России стабильно снижается. Если в 2016 году на УрФО выделили 8350 квот, в нынешнем - 7500.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу "Уралинформбюро" пояснили, что, несмотря на столпотворение, квоты оформляются в плановом режиме, за порядком следят сотрудники полиции.

Следует отметить, что в прошлом году к мигрантам, столпившимся у здания на Красноуральской, пришлось посылать омоновцев. В феврале возник такой ажиотаж, что "страждущие" перегородили всю проезжую часть и заставили своими машинами соседние улицы.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге к мигрантам послали омоновцев

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