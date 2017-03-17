Топ-5 главных видео уходящей неделиСегодня в 17:19
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По версии "Уралинформбюро".
1. Пылающая песнь
"Первый канал" назвал представителя России на "Евровидении-2017". В Киев отправится 27-летняя Юлия Самойлова. Поэтесса и композитор с ограниченными возможностями исполнит композицию Flame Is Burning ("Пламя пылает").
Авторы музыки и слов Flame Is Burning - Леонид Гуткин, который писал песни для Дины Гариповой и Полины Гагариной, а также Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.
2. Характер - нордический
В вирусное видео превратилось интервью профессора Роберта Келли каналу ВВС. Пока он в ходе онлайн-трансляции из дома комментировал события в Южной Корее, в кабинет вошла его старшая дочь, а за ней и малыш в ходунках. Спустя меньше минуты в комнату ураганом влетела жена Келли и максимально незаметно вывела детей за дверь. Все это время глава семейства стоически сохранял спокойствие.
"Я надеялся, что вы сами приостановите интервью, а я пока посижу тут, делая вид, что ничего не происходит", - попенял профессор тележурналистам.
3. Снежное цунами
Пассажиры, ожидавшие поезд на заснеженной станции Ринклиф в Нью-Йорке, готовились снять эффектное видео. И это удалось - подъехавший на большой скорости состав окатил зевак цунами снега, поднятого с нечищенных путей.
4. Это вам не на "Ладах" резину жечь...
Тракторист Александр Маляр из села Балтым под Екатеринбургом устроил зрелищное шоу на льду Верх-Исетского пруда. На своем "Беларусе" мужчина вошел в дрифт (скольжение) и на ходу проделывал разные трюки: вылезал из кабины, забирался на крышу и прочее.
Стоит отметить, что два года назад Александр Маляр на этом же "Беларусе" доехал из Екатеринбурга до Крыма и обратно в рамках собственного проекта "На тракторе по России".
5. Когда людям недосуг
В центре Казани лебедь взялся за уборку мусора, чтобы расчистить себе путь к воде. Пока чистюля методично перекладывал в сторону куски пластиковых пакетов и другой хлам, в воде его ждал менее брезгливый сородич. Плававшие рядом утки покрякивали в поддержку пернатого уборщика.
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