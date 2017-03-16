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"РН-Пурнефтегаз" построил новое общежитиеСегодня в 15:36

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На 160 мест.

16 марта на Барсуковском месторождении ООО "РН-Пурнефтегаз" было введено новое общежитие.

Как сообщили "Уралинфррмбюро" в пресс-службе предприятия, сборно-модульное здание на 160 мест разгрузит жилой фонд рабочего поселка Барсуковского месторождения.

Условия проживания в новом общежитии соответствуют стандартам НК "Роснефть". На работника предусмотрено 6 квадратных метров жилой площади, в каждом блоке по две комнаты, на четырех проживающих предусмотрены отдельные санузлы. Важная особенность общежития - централизованное горячее водоснабжение.

Для комфортного проживания предусмотрено всё необходимое. В общежитии есть прачечная со стиральными машинами, на каждом из двух этажей - кухни, оборудованные электроплитами и холодильниками, а также комнаты отдыха с мягкой мебелью и телевизорами.

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