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Киану Ривза и Вачовски вычеркнут из "Матрицы"Сегодня в 15:11

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Нео поменяет цвет кожи.

Киностудия Warner Brothers намерена переснять "Матрицу". Пока информация о проекте держится в тайне.

По данным источника The Hollywood Reporter, главную роль в новой экранизации франшизы может исполнить афроамериканец Майкл Бакари Джордан. 30-летний актер известен по сериалу "Прослушка", картинам "Крид: Наследие Рокки" и "Фантастическая четверка", передает "Уралинформбюро".

Продюсером продолжения культовой трилогии может стать создатель оригинальной "Матрицы" Джоэл Силвер, а сценаристом – Зак Пенн, работавший над марвеловскими "Мстителями".

Сестры Вачовски, написавшие оригинальный сценарий, еще не прокомментировали идею Warner Brothers.

Стоит отметить, что ранее Киану Ривз заявил, что готов вернуться в образ Нео, но только под руководством Вачовски.

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