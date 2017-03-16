Энергетики "МРСК Урала" провели противопаводковые ученияСегодня в 15:48
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В них участвовали 2 тысячи человек.
В ОАО "МРСК Урала" (входит в группу компаний "Россети") стартовала подготовка к половодью.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании, в противопаводковых учениях задействованы более 2 тысяч человек производственно-технического персонала. Тренировки проходят сразу на нескольких площадках – филиалах "Свердловэнерго", "Челябэнерго", "Пермэнерго", а также в "Екатеринбургской электросетевой компании".
Согласно программе учений, из-за обильного таяния снега, резкого повышения температуры в зоне ответственности компании без электроснабжения условно оказалось порядка 67 тысяч человек.Специалисты не только условно восстанавливали электроснабжение, но и выполняли реальные работы на энергообъектах.
Так, в Екатеринбурге определена площадка для проведения ремонтных работ на воздушной линии электропередачи 110 кВ филиала "Свердловэнерго". Сюда стянуто несколько аварийно-восстановительных бригад и десяток единиц специальной техники из производственных отделений свердловского филиала ОАО "МРСК Урала". В АО "ЕЭСК" энергетики провели замену опор на линии электропередачи 0,4 кВ, а также отработали практические действия по подключению резервного источника электроснабжения для питания социально значимых объектов столицы Урала.
Сейчас работники ОАО "МРСК Урала" оценивают состояния всех подстанций, расположенных вблизи рек. Создаются обходные и резервные схемы питания центров питания и линий электропередачи, которым грозит затопление. Проверяются средства связи и высокопроходимая техника. Идет очистка от снега трансформаторных и распределительных пунктов, приведены в порядок дренажные сооружения, водоотводящие системы и откачивающие устройства.
На особом контроле энергетиков филиала "МРСК Урала" - "Челябэнерго" в период паводка находятся объекты, расположенные в Брединском, Аргаяшском, Сосновском, Кунашакском районах Южного Урала, а также в пойме реки Миасс. В Пермском крае наиболее активные проявления паводка не исключены в 10 муниципальных образованиях Пермского края (Пермь, Кунгур, Кунгурский, Кишертский, Бардымский, Лысьвенский, Нытвенский, Пермский, Чусовской, Косинский районы). В Свердловской области половодье ожидается на территориях, расположенных в бассейнах рек Ницы, Туры, Тавды, Уфы, Сылвы. Особое внимание энергетиков приковано к Красноуфимскому, Артинскому и Шалинскому районам. В Северном управленческом округе Свердловской области в зону затопления попадает около 60 километров линий электропередачи. В результате весеннего разлива реки Сосьва может быть отрезан водой Сосьвинский район Серовских электрических сетей ОАО "МРСК Урала" и входящий в его состав Гаринский сетевой участок. Для жизнеобеспечения данного района электросетей здесь заранее создается запас горюче-смазочных материалов, необходимых запчастей, оборудования, леса.
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