В регионе это не первый случай.

Пожилых людей в пермском доме престарелых кормили продуктами с истекшим сроком годности. Испорченную еду в "Верхне-Курьинском геронтологическом центре" обнаружила краевая прокуратура.

Кроме того, компания, ответственная за организацию питания, нарушала и правила обработки продуктов. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе прокуратуры по Пермскому краю.

В ходе проверки в медицинском учреждении "всплыло" и незаконное использование имущества центра. Решается вопрос о возбуждении административного дела.

Просроченные продукты питания прокуратура Пермского края ранее уже находила в столовых двух школ и больницах.

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