На Градсовете.

В Екатеринбурге началась подготовка к "Экспо-2025". На удивление, о выставке вспомнили не в администрации города, а в бизнес-кругах - инициативу в свои руки взяла компания "ЛСР. Недвижимость-Урал", чей управляющий Владимир Крицкий в 2004 -2012 годах был вице-мэром Екатеринбурга.

За свои деньги она подготовила концепцию застройки правого берега Верх-Исетского пруда, где в 2012 году маячил "призрак" выставочного центра под "Экспо-2020". Разработанный тогда проект положили под сукно после проигрыша выставки Дубаю. Новые "наброски" представили 16 марта 2017 года на Градостроительном совете уральской столицы, передает "Уралинформбюро".

Концепция охватывает земли площадью 500 гектаров в районе улиц Юрия Исламова и Красных зорь, периферийного кольца. Как пояснил Владимир Крицкий, компания имеет там свой участок площадью около 14 гектаров и в силу "социальной ответственности" занялась всей территорией.

"На совещаниях у вице-премьера Дворковича говорилось том, что три города будут рассматриваться как кандидаты на "Экспо-2025" – Екатеринбург, Нижний Новгород, Ижевск. 21 февраля глава Удмуртской Республики направил предложение в правительство Российской Федерации по утверждению концепции "Город новых стандартов "Робоград" для проведения "Экспо-2025". Уже месяц эта концепция находится на рассмотрении в правительстве. Мы что, хотим губернатора Свердловской области лишить возможности подачи заявки? Сегодня у нас нет готовой концепции", - заявил Владимир Крицкий, добавив, что прежние "наброски" потеряли актуальность, в том числе из-за изменений в генеральном плане города, принятых в 2015 году.

Согласно новой концепции, помимо выставочного центра, ВИЗ-Правобережный обзаведется жильем, офисными площадями, социальной инфраструктурой – так называемым наследием выставки. Концепция предполагает появление 1,3 миллиона жилых "квадратов", парковок на 17 тысяч машиномест, а на берегу Верх-Исетского пруда – нескольких офисников.

К компании-проектировщику ZE-MOOV у членов Градсовета возникло немало вопросов, большая часть из которых осталась без ответа. В итоге эксперты признали концепцию сырой и неоригинальной. "Если вы вносите предложение, которое призвано изменить наши представления об этом участке, то мы должны увидеть что-то такое, чтобы все вдохнули, долго не могли выдохнуть и потом сказали "ах". Увидели мы такое – нет. Мы видим банальную, квартальную застройку," – прокомментировал бывший главный архитектор Свердловской области Григорий Мазаев.

Эксперты также указали на непродуманность транспортной составляющей, абсурдность размещения офисников на берегу пруда, а выставочных павильонов – в глубине участка. "Выставку – в болота!", - возмутился председатель Градсовета Михаил Вяткин, напомнив, что прежняя концепция предполагала размещение павильонов как раз у пруда. Пользуясь случаем, он также напомнил о соседнем участке, за который взялась небезызвестная компания "Стройтэк". "Это ужасно. Секционные дома на самом лучшем месте города! Но там еще немного построено. Может быть, можно и этот проект переделать", - помечтал Вяткин.

В итоге концепция застройки была единогласно отклонена. Вместе с тем, по словам Владимира Крицкого, главная цель совещания была достигнута: "Мы всколыхнули интерес к развитию этой территории, думаю, что дальше она будет развиваться. Какое она значение имеет для Екатеринбурга, мы все понимаем. Это - восприятие города для тех, кто в него въезжает и со стороны железной дороги, и со стороны Московского тракта".

По общему решению, новая концепция территории будет разрабатываться на конкурсной основе.