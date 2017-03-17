В крайнем случае.

В России могут разрешить конфисковывать автомобили за опасное вождение. Такое предложение в профильный комитет Госдумы РФ направила Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти", пишет ТАСС.

Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, согласно которому за опасное вождение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. За повторное нарушение лихачей предлагается наказывать обязательными работами. Кроме того, автовладельцам грозит административный арест или лишение прав.

По мнению бизнес-сообщества, вышеперечисленные меры недостаточны для того, чтобы остановить агрессивных водителей, передает "Уралинформбюро".