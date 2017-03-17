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12-летний южноуралец получил ожоги в оздоровительном лагере16 марта в 18:14

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Наступив в горячую золу.

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту травм ребенка в лагере "Орленок". 12-летний мальчик получил там серьезные ожоги летом 2016 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Гуляя по территории лагеря, школьник наступил в горячую печную золу. Место, куда выбрасывали шлак, не было огорожено.

Медики признали, что ребенку нанесен вред здоровью средней тяжести. Руководство "Орленка" вернуло матери школьника стоимость путевки, но отказалось возместить траты на лечение.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, виновным грозит до двух лет лишения свободы.

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