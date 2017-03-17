Мэрия расщедрилась.

Полуразрушенное здание больницы скорой помощи в екатеринбургской Зеленой Роще приспособят под школу. Идея родилась в мэрии - 16 марта 2017 года на заседании Градсовета ее озвучил замглавы горадминистрации Алексей Белышев, передает "Уралинформбюро".

Эксперты отметили рациональность задумки. Вместе с тем подробности проекта и суммы, требующиеся на реконструкцию, пока не разглашаются.

Пятиэтажное здание больницы скорой помощи было возведено в 1938 году. В 2000 году его освободили для капремонта, но до работ дело так и не дошло. Сейчас здание находится в полуразрушенном состоянии. Областные власти несколько раз пытались продать его на торгах за 400 миллионов рублей, однако покупателей не находилось.

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