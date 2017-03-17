×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Больницу в Зеленой Роще отдадут школьникам16 марта в 16:50

  • Текст

Мэрия расщедрилась.

Полуразрушенное здание больницы скорой помощи в екатеринбургской Зеленой Роще приспособят под школу. Идея родилась в мэрии - 16 марта 2017 года на заседании Градсовета ее озвучил замглавы горадминистрации Алексей Белышев, передает "Уралинформбюро".

Эксперты отметили рациональность задумки. Вместе с тем подробности проекта и суммы, требующиеся на реконструкцию, пока не разглашаются.

Пятиэтажное здание больницы скорой помощи было возведено в 1938 году. В 2000 году его освободили для капремонта, но до работ дело так и не дошло. Сейчас здание находится в полуразрушенном состоянии. Областные власти несколько раз пытались продать его на торгах за 400 миллионов рублей, однако покупателей не находилось.

Ранее по теме:
Заброшенная больница в екатеринбургской Зеленой Роще осталась без инвестора

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Холманских пошел навстречу духовенству

Холманских пошел навстречу духовенству

Чтобы навести мосты.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×