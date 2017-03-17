×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге проложат зеленую аллею к Центральному стадиону16 марта в 17:06

  • Текст

В районе улицы Репина.

Летом 2017 года в рамках подготовки к ЧМ-2018 строители займутся парковой зоной вблизи Центрального стадиона. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, на том, где ранее проходила улица Репина, проложат зеленую аллею.

Кроме того, ко Дню города подрядчики планируют открыть сквозное движение, в том числе и трамвайное, по Ленина - Татищева до Красноуральской. Улицу Татищева протянут до Малоконного полуострова. Не исключено, что для этого понадобится снести три подъезда дома №30 по Заводской.

Также летом дорожники приведут в порядок почти 2 миллиона квадратных метров полотна (около 40 участков) на сумму примерно 1,5 миллиарда рублей. В том числе продолжится строительство ЕКАД, также строители приступят к реконструкции Макаровского моста.

Институт ОММ, возможно, перенесут в Академический. Там уже начали возводить объекты медицинского кластера.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Простить долги и не мучиться

Простить долги и не мучиться

Их осознанием.

УГМК: Хопер не пропер

УГМК: Хопер не пропер

Козицын попал в западню.

Холманских пошел навстречу духовенству

Холманских пошел навстречу духовенству

Чтобы навести мосты.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×