В районе улицы Репина.

Летом 2017 года в рамках подготовки к ЧМ-2018 строители займутся парковой зоной вблизи Центрального стадиона. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, на том, где ранее проходила улица Репина, проложат зеленую аллею.

Кроме того, ко Дню города подрядчики планируют открыть сквозное движение, в том числе и трамвайное, по Ленина - Татищева до Красноуральской. Улицу Татищева протянут до Малоконного полуострова. Не исключено, что для этого понадобится снести три подъезда дома №30 по Заводской.

Также летом дорожники приведут в порядок почти 2 миллиона квадратных метров полотна (около 40 участков) на сумму примерно 1,5 миллиарда рублей. В том числе продолжится строительство ЕКАД, также строители приступят к реконструкции Макаровского моста.

Институт ОММ, возможно, перенесут в Академический. Там уже начали возводить объекты медицинского кластера.