Он начинает действовать после 65 лет.

Американские ученые обнаружили ген, влияющий на скорость старения мозга. Причем воздействие может быть как положительным, так и отрицательным. Определенные мутации гена могут состарить мозг, другие - сохранить его молодым, пишет журнал Cell Systems.

Так, люди с "хорошими" отклонениями в гене были на 12 лет моложе тех, у кого обнаружили "плохие" мутации. В целом мозг и геном был исследован у 2 000 пожилых людей.

Следует отметить, что ген начинает влиять на мозг после 65 лет. Ученые считают, что его запускают механизмы самоуничтожения организма, передает "Уралинформбюро".