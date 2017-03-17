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Ученые США обнаружили ген старения мозга16 марта в 18:48

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Он начинает действовать после 65 лет.

Американские ученые обнаружили ген, влияющий на скорость старения мозга. Причем воздействие может быть как положительным, так и отрицательным. Определенные мутации гена могут состарить мозг, другие - сохранить его молодым, пишет журнал Cell Systems.

Так, люди с "хорошими" отклонениями в гене были на 12 лет моложе тех, у кого обнаружили "плохие" мутации. В целом мозг и геном был исследован у 2 000 пожилых людей.

Следует отметить, что ген начинает влиять на мозг после 65 лет. Ученые считают, что его запускают механизмы самоуничтожения организма, передает "Уралинформбюро".

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