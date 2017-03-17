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В небе над Ирбитом "поймали" метеор16 марта в 17:41

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Внушающих размеров.

Свердловчанин снял на видео падение большого метеорита. Запись он разместил в социальных сетях, передает "Уралинформбюро".

Болид пронесся в небе над Ирбитом в ночь на 15 марта. По словам автора видео, небесное тело было настолько ярким, что ненадолго изменило освещенность горизонта.

Стоит отметить, что в конце 2016 года российские ученые представили систему охраны Земли от астероидов и метеоритов. Уничтожать космические тела планируют с помощью ядерных взрывов на подлете к планете.

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