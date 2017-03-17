Этого добились первоуральские коммунальщики.

Екатеринбуржцев запретили штрафовать за грязь на улицах по статьям №15 и 16 закона "Об административных правонарушениях Свердловской области".

"На администрацию будут жаловаться, что в городе грязно. Но у чиновников реально нет сейчас механизмов что-то изменить", - прокомментировал квартальный Алексей Беззуб.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда, в июле 2016 года административная комиссия городского округа Первоуральск привлекла управляющую компанию "Даниловское" к ответственности по статье 16 областного закона. Коммунальщиков оштрафовали на 100 тысяч рублей. Ранее та же УК была наказана по статье 15 того же закона.

Руководство обслуживающей организации обратилось в суд. Истец потребовал отмены двух статей регионального закона, пояснив, что наказание за соответствующее нарушение уже прописано в КоАП РФ - в статьях 6.3 и 8.2. Суд удовлетворил требования исца.

Ранее борьбой с грязью на улицах занимались квартальные. Во время обходов они выявляли нарушения и составляли соответствующие протоколы. Затем виновника вызывали на административную комиссию, где и выписывался штраф по двум статьям областного закона. Теперь в распоряжении специалистов остался только Кодекс об административных правонарушениях. Там, в отличие от регионального закона, наказание существенно меньше (до 250 тысяч рублей вместо 1 миллиона).