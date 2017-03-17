Либо умертвят.

Южноуральскому зоозащитнику Карену Даллакяну предложили выкупить у государства спасенную им рысь. "Министерство экологии по Челябинской области считает, что наша Марыся незаконно добытый объект животного мира!", - написал он на своей странице в Facebook.

Животное спасли из капкана 10 января 2017 года. Из-за полученной травмы кошке пришлось ампутировать лапу, поэтому отпускать ее в дикую природу нельзя. На вопрос Даллакяна о том, как ему "легализовать" рысь, чиновники министерстве экологии предложили либо умертвить ее, либо выкупить через аукцион.

С просьбой о помощи зоозащитник обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому. Открытое письмо он разместил в своем живом журнале, передает "Уралинформбюро".