За то что рейтинги выдумывает.

Свердловскую область зря записали в экологические аутсайдеры России, рейтинг "Зеленого патруля" составлен по сомнительным критериям. Такое мнение высказал глава регионального минприроды Алексей Кузнецов 16 марта на встрече с членами областной Общественной палаты (ОП), передает корреспондент "Уралинформбюро".

Прокомментировать позорное 84-е место из 85, на котором оказался Средний Урал, министра попросил член ОП Андрей Волегов.

"Смотрите, мы даже подросли, обогнали за 2016 год Челябинскую область, раньше были в самом конце списка!" – со смехом ответил Кузнецов. И добавил, что ему непонятны основания, по которым ведется оценка: "Последний раз эта организация запрашивала информацию у нашего Минприроды в 2014 году!"

Директор природоохранных программ "Зеленого патруля" Роман Пукалов разъяснил "Уралинформбюро", откуда берутся данные о регионах.

"Во-первых, это статистика из докладов о состоянии окружающей среды, докладов Роспотребнадзора об эпидобстановке и здоровье населения, сообщения МЧС о природных и техногенных авариях, официальные уведомления на сайтах ведомств. Другие каналы - СМИ, жалобы от граждан по нашим горячим линиям, плюс собственные инспекционные исследования. Действительно, последние пару лет мы их в Свердловской области не проводили, но остальные источники позволяют судить, что ничего у вас не меняется".