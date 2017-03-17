Генерал Решетников: "Февральская революция - это классический заговор"16 марта в 19:20
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Отречения царя не было.
Вечером 17 марта 2017 года в Екатеринбурге пройдет презентация Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".
На встрече с общественностью в духовно-просветительском центре Екатеринбургской епархии (улица Репина,6) выступят известные историки - генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников и Петр Мультатули - правнук повара Ивана Харитонова, расстрелянного в 1918 году вместе с царской семьей.
Накануне этого события Леонид Решетников дал эксклюзивное интервью "Уралинформбюро", которое мы опубликуем 20 марта. В нем он дал оценку событиям Февральской революции и последовавших за тем событий в истории России.
"Это была трагедия Русской православной цивилизации - крушение веры. Не крушение монархии, как это представляют некоторые историки, а именно веры. Монарх - это образ и смысл цивилизации.
Тогда капитал набрал силу, стал олигархиатом. А интеллигенция сложилась как "малый народ" без этнических признаков. Прежде всего, что их объединяло - отход от веры и традиционных ценностей. На первый план вышли амбиции. Это все создало почву для заговора.
От Николая II никто не слышал публичного заявления об отречении от престола, нигде нет его личной записи, что он отрекся. А если он действительно отрекся, то почему его арестовывают, изолируют? Почему он не выступает с отречением перед сановниками?
Это - классический, хорошо организованный заговор", - подчеркивает генерал Решетников.
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