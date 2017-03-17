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Курганские перевозчики снова поднимут цены на проезд16 марта в 18:40

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На трех маршрутах.

В Кургане в очередной раз подорожает проезд в общественном транспорте. Как сообщили "Уралинформбюро" в МКУ "Транспортное управление", 18 марта 2017 года на 2 рубля поднимется стоимость билетов в автобусах №365 (ИП Мурадымов). 19 марта до 22 рублей повысятся тарифы в маршрутках №360 (ООО "Перевозчик"), с 20 марта - в автобусах №5 и №7 (ООО "АвтоСити+").

Курганские власти перестали контролировать цены на проезд в городском транспорте 1 января 2016 года, когда ввели нерегулируемые тарифы. Цены в автобусах тут же подскочили - с 18 до 20 рублей. А с 1 января 2017 года во многих маршрутках проезд вновь подорожал - еще на 2 рубля.

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