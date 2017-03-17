Проводимых в течение 1945 - 1962 годов.

США рассекретили 750 фильмов об испытаниях ядерного оружия, которые проводились в течение 1945 - 1962 годов. Ролики оцифровали работники Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса при Министерстве энергетики Соединенных Штатов. У них ушло на это 5 лет. Записи частично выложены на YouTube, передает "Уралинформбюро".

Всего в течение 1945 - 1962 годов американцы провели 210 испытаний, сообщает Business Insider. О них снято 10 тысяч фильмов. Многие из записей долгое время находились в секретных хранилищах.

(Видео: Lawrence Livermore National Laboratory, YouTube)